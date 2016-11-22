Брифинг представителя Минприроды ЛНР об ужесточении природоохранного законодательства

Штрафы за сжигание опавшей листвы, согласно Кодексу ЛНР об административных правонарушениях, составляют от 200 до 1 тыс. рублей для граждан и от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления природного надзора – государственный инспектор природнадзора Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Артем Липчей.
"За сжигание сухой растительности предусмотрен штраф от 200 до одной тысячи рублей для граждан и от тысячи до пяти тысяч рублей – для должностных лиц", – отметил он.
Липчей также уточнил, что в соответствии с законом "Об охране окружающей среды" сбор, переработка и утилизация отходов, к которым, согласно классификации, относится и опавшая листва, возложены на органы местного самоуправления.
"Согласно положениям об администрациях городов и районов, сбор, вывоз, переработка и утилизация отходов тоже возложены на местные администрации", – добавил начальник управления.
"Штрафы за несвоевременный вывоз отходов возлагаются в рамках проведения проверок конкретных администраций", – пояснил он.
Напомним, Кодекс ЛНР об административных правонарушениях вступил в силу с 1 октября 2016 года. Незадолго до этого Народный Совет Республики внес изменения в данный нормативно-правовой акт и ужесточил ответственность за ряд правонарушений.