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Главная Брифинг представителя Минприроды ЛНР об ужесточении природоохранного законодательства опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 12:28

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Штрафы за сжигание опавшей листвы, согласно Кодексу ЛНР об административных правонарушениях, составляют от 200 до 1 тыс. рублей для граждан и от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления природного надзора – государственный инспектор природнадзора Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Артем Липчей.

"За сжигание сухой растительности предусмотрен штраф от 200 до одной тысячи рублей для граждан и от тысячи до пяти тысяч рублей – для должностных лиц", – отметил он.

Липчей также уточнил, что в соответствии с законом "Об охране окружающей среды" сбор, переработка и утилизация отходов, к которым, согласно классификации, относится и опавшая листва, возложены на органы местного самоуправления.

"Согласно положениям об администрациях городов и районов, сбор, вывоз, переработка и утилизация отходов тоже возложены на местные администрации", – добавил начальник управления.

"Штрафы за несвоевременный вывоз отходов возлагаются в рамках проведения проверок конкретных администраций", – пояснил он.

Напомним, Кодекс ЛНР об административных правонарушениях вступил в силу с 1 октября 2016 года. Незадолго до этого Народный Совет Республики внес изменения в данный нормативно-правовой акт и ужесточил ответственность за ряд правонарушений. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее