Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Путин рассказал, как решить «курильский вопрос» опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 12:34

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Президент России Владимир Путин рассказал о решении вопроса Курил и заявил, что "путь к мирному договору непрост", но его отсутствие между Россией и Японией является пережитком прошлого, который тормозит развитие отношений между странами. По словам российского президента, есть различные варианты решения спорных вопросов. Так основой для документа могла бы стать реализация крупных совместных проектов, а также решение экономических и гуманитарных вопросов на Курильских островах. При этом глава государства подчеркнул, что Курилы являются результатом Второй мировой войны и Москва считает их суверенной российской территорией, которая закреплена в международных документах. Владимир Путин добавил, что знает о позиции Токио, настаивающем на всех четырех островах. Договоренность может быть достигнута на базе повышения доверия друг к другу. Один из путей повышения такого доверия — это расширение сотрудничества, — считает президент. Он уточнил, что именно поэтому японский премьер Синдзо Абэ представил свою программу расширения деловых и экономических связей между двумя государствами. Между тем правительство Японии не стало раскрывать содержание переговоров президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в Лиме, но подтвердило свои прежние претензии на четыре острова южных Курил. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее