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Главная Польша отправит в Латвию роту танков опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 13:21 Новость: тема тэги гео Министерство обороны Польши приняло решение отправить роту танков для поддержки батальонной группы НАТО, которая будет размещена в Латвии. Об этом сообщает местное издание Wiadomosci.

Издание сообщает, что информация о размещении именно роты танков была подтверждена министерством обороны Польши в сообщении по результатам участия польской делегации в международной конференции Halifax International Security Forum (HISF), которая проходит в Канаде.

"Заместитель министра обороны Канады Джон Форстер поблагодарил Польшу за выделение роты танков для батальонной группы НАТО, основная группа которого будет сформирована военными Канады", – говорится в сообщении Минобороны Польши.

Тем самым подтвердились предыдущие сообщения латвийских СМИ о том, что канадцам будет оказана поддержка за счет польских танков. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее