Польша отправит в Латвию роту танков

Министерство обороны Польши приняло решение отправить роту танков для поддержки батальонной группы НАТО, которая будет размещена в Латвии. Об этом сообщает местное издание Wiadomosci.
Издание сообщает, что информация о размещении именно роты танков была подтверждена министерством обороны Польши в сообщении по результатам участия польской делегации в международной конференции Halifax International Security Forum (HISF), которая проходит в Канаде.
"Заместитель министра обороны Канады Джон Форстер поблагодарил Польшу за выделение роты танков для батальонной группы НАТО, основная группа которого будет сформирована военными Канады", – говорится в сообщении Минобороны Польши.
Тем самым подтвердились предыдущие сообщения латвийских СМИ о том, что канадцам будет оказана поддержка за счет польских танков.
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