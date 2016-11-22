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Генеральный конструктор КБ Антонов вынужден покинуть Украину "из-за давления высокого начальства"

опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 13:28 Новость: тема тэги гео
kiva
Генеральный конструктор украинского КБ Антонов Дмитрий Кива, который является разработчиком военно-транспортных самолетов Ан-70, пассажирских самолетов Ан-148 и Ан-158, регионального пассажирского самолета Ан-140, военно-транспортного самолета Ан-178 был вынужден покинуть Украину и переехать из Киева в Баку, где он займется созданием азербайджанской авиационной промышленности.
"Да, я принял такое решение. Оно совершенно обдуманно. Надеюсь, мне удастся реализовать авиационные проекты в интересах Азербайджана. Мою должность в АНТК Антонов просто упразднили... По моим сведениям, сделано это было по указанию "высокого начальства". Так что другого выхода у меня просто не было", - сообщил Кива RNS.
Кива родился в 1942 году в Казани, в 1965 году закончил Харьковский авиационный институт. С 1964 года работал в Авиационном научно-техническом комплексе имени Антонова. В 2006 году стал генеральным конструктором предприятия, через два года возглавил госконцерн. В 2009 году за выдающийся личный вклад в укрепление экономического потенциала Украины и весомые заслуги в развитии отечественной авиационной отрасли получил звание Героя Украины. Кива также является академиком Национальной академии наук Украины, доктором технических наук, профессором.
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корреспондент "Анна-ньюз"