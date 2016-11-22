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Главная В Калифорнии начали подготовку референдума о выходе из состава США опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 13:39 Новость: тема тэги гео Члены движения Yes California подали в прокуратуру штата предложение по референдуму о выходе из состава США. Активисты попросили поставить на учет их документ под названием "Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии", об этом сообщают местные СМИ. После оформления заявки они смогут приступить к сбору подписей в поддержку референдума. По их словам, у них есть для этого уже 13 тысяч добровольцев.

Вице-президент и сооснователь движения Маркус Руис Эванс пояснил, что вопрос о проведении референдума планировалось поднять к началу следующего года, однако победа Дональда Трампа на выборах президента США заставила активистов ускориться.

Сторонники отделения Калифорнии надеются, что голосование можно будет провести 13 марта 2019 года. Жителям штата предложат ответить на вопрос

"Считают ли они, что Калифорния должна стать свободным, суверенным и независимым государством?". По решению активистов, итоги референдума должны быть признаны, если в голосовании примут участие более 50 процентов жителей штата и более 55 процентов из них ответят положительно на поставленный в бюллетене вопрос.

Напомним, 9 ноября жители Калифорнии призвали начать кампанию по выходу штата из состава США. В Twitter начал набирать популярность хештег #Calexit (California exit, по аналогии с Brexit — сокращенно от British exit, используется для обозначения выхода Великобритании из Евросоюза). Калифорнийцы выступают за то, чтобы создать собственное государство.

Стоит отметить, что Калифорния — самый населенный штат США (почти 40 миллионов человек), расположен на Западном побережье, на берегу Тихого океана. Занимает первое место среди всех штатов страны по объему ВВП. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее