Главная

Одесских студентов согнали на митинг по случаю годовщины евромайдана, но «торжества» это не спасло

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 13:49 Новость: тема тэги гео
den_dostoinstva_3847
О том, что мероприятие было принудительное, журналистам рассказали сами студенты, сообщает местное издание «Таймер». Митинг проходил 21 ноября, в третью годовщину так называемой «революции достоинства», у памятника Дюку Ришелье.

Накануне студенты одесских вузов I-II степени аккредитации, подконтрольных Одесской облгосадминистрации получили указание: явиться обязательно! Впрочем, многие студенты все-таки не пришли и в результате «праздновали» годовщину полсотни молодых людей а также около сотни майданщиков (чиновников и активистов) во главе с и.о. губернатора Одесчины Соломией Бобровской (бывшая заместительница губернатора Михаила Саакашвили).

Бобровская рассказала, как участвовала в евромайдане в Одессе в 2013 году: «Ждали, пока кто–то привезет микрофон. Мерзли, но знали, за что бороться, хотя и не знали, чем все это закончится», - вспоминала она. Выступили еще несколько майданщиков с собственными воспоминаниями. После получаса подобных речей студенты сдали флаги и разошлись по своим, более интересным делам.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет