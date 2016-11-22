Одесских студентов согнали на митинг по случаю годовщины евромайдана, но «торжества» это не спасло

О том, что мероприятие было принудительное, журналистам рассказали сами студенты, сообщает местное издание «Таймер». Митинг проходил 21 ноября, в третью годовщину так называемой «революции достоинства», у памятника Дюку Ришелье.

Накануне студенты одесских вузов I-II степени аккредитации, подконтрольных Одесской облгосадминистрации получили указание: явиться обязательно! Впрочем, многие студенты все-таки не пришли и в результате «праздновали» годовщину полсотни молодых людей а также около сотни майданщиков (чиновников и активистов) во главе с и.о. губернатора Одесчины Соломией Бобровской (бывшая заместительница губернатора Михаила Саакашвили).

Бобровская рассказала, как участвовала в евромайдане в Одессе в 2013 году: «Ждали, пока кто–то привезет микрофон. Мерзли, но знали, за что бороться, хотя и не знали, чем все это закончится», - вспоминала она. Выступили еще несколько майданщиков с собственными воспоминаниями. После получаса подобных речей студенты сдали флаги и разошлись по своим, более интересным делам.