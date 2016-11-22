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Преподаватель украинского языка пыталась продать свою ученицу на органы» за 10 тысяч долларов

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 14:02 Новость: тема тэги гео
v harkove
Правоохранители задержали 52-летнюю учительницу одного из интернатов Харьковской области, которая за 10 тыс долларов США хотела продать свою ученицу.. Женщина работала в специнтернате для трудных подростков и около года готовила этот план, выбрав своей жертвой 13-летнюю девочку из неблагополучной семьи. Учительница была задержана с поличным, когда вывела девочку за территорию интерната, привела ее к «покупателям» и взяла деньги.

«Она пыталась продать свою ученицу за 10 тысяч долларов. Подбирала покупателя, торговалась… Предлагала привести девочку в указанное место и усадить в машину к покупателю. Когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов – за 1000 гривен принесла фотографии девочки и медицинскую карту», - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как оказалось, «покупатель» был подставной — четыре месяца назад учительница-злоумышленница попала в сферу внимания полиции и все это время правоохранители контролировали ее действия, а также наблюдали за девочкой.

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