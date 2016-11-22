Киевские каратели оставили без электричества больше сотни абонентов Еленовки

Киевские укронацисты сегодня утром обстреляли населенный пункт Еленовка к юго-западу от Донецка, в результате чего больше сотни абонентов остались без электричества, сообщил глава администрации поселка Игорь Сякерин.

Минувшим утром ВСУ открыли огонь по поселку Еленовка, по словам главы местной администрации Игоря Сякерина, жители улицы Переездная и частично Московской остались без электроснабжения, а это более сотни абонентов. Представитель местных властей также добавил, что пострадавших от огня киевских силовиков нет.

Минувшей ночью обстрелы прифронтовых территорий ДНР укронацистами продолжались. По данным силовиков республики, украинские военные выпустили порядка 142 крупнокалиберных мин.

Нацистские недобитки подвергли минометному обстрелу окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка и южные села Донецкой народной республики накануне вечером и ночью. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, огонь открывался с 18.00 до 01.30.

Согласно приведенным данным, противник выпустил 142 мины калибрами 120 и 82 мм по селам Спартак к северу от столицы, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге ДНР, территории промзоны под Ясиноватой и Донецкому аэропорту, по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Зайцево под Горловкой.

Как отметил источник, в ходе обстрела ВСУ было использовано вооружение боевой машины пехоты, гранатометы и различное стрелковое оружие.

Разведка ДНР выявила очередную переброску танков киевских силовиков под Волноваху.