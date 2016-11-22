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Швеция готовиться отражать "российскую угрозу" ракетами из музеев

опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 14:09 Новость: тема тэги гео
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Для отражения вымышленной российской угрозы, правительство Швеции приняло решение разместить на острове Готланд противокорабельные ракеты. Правда для этого принято решение "расконсервировать" ракетные установки времен "холодной войны", которые в настоящее время хранятся в музеях. Об этом пишет британское издание The Times.
Сообщается, что Швеция отправит на остров Готланд наземные установки Kustrobotbatteri 90, построенные в 1987 году для противокорабельного ракетного комплекса Saab Robotsystem 15 (RBS-15). Эти ракетные установки были выведены из эксплуатации в 2000 году. Сейчас Швеция направляет на остров установки Kustrobotbatteri 90, которые установили на автомобили Scania.
"Установки будут устанавливаться на грузовики с ракетами и системами наведения, детали для которых собирали в музее, а также с действующих кораблей.
"Мы проанализировали, являются возможными восстановить пусковые установки. Ряд грузовиков сохранились в рабочем состоянии. Мы добавили компоненты из современных ракетных катеров и кораблей, которые имеют подобные ракетные системы", – цитирует издание контр-адмирала Томас Енгевала.
Кроме того, 14 сентября верховный главнокомандующий Швеции отдал приказ о постоянном размещении 150 солдат на острове Готланд.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"