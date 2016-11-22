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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 14:23

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Энергетические компании из-за долгов отключают электроэнергию на военных объектах и в частях ВСУ в зоне так называемой "АТО". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"По нашим данным, Министерство обороны Украины не желает оплачивать счета, предъявляемые энергетическими компаниями Украины за поставку электроэнергии воинским частям, находящимся в зоне так называемой "АТО", - сообщил он.

"В связи с чем образовалась большая задолженность, за что компании в частном порядке производят отключение военных объектов от электроэнергии", - уточнил майор. Также Марочко сообщил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, хотя "имеется тенденция к стабилизации: за прошедшие сутки обстрелов со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано".

Официальный представитель оборонного ведомства Республики также отметил, что ВСУ "продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, наращивая потенциал своих подразделений в зоне АТО".

"Стало известно, что 21 ноября командованием вооруженных сил Украины в целях поддержания боевой готовности подразделений проводится тренировка по отражению контратаки. В связи с чем подразделения 2-го батальона 14-й бригады ВСУ, дислоцирующиеся в районе населенного пункта Счастье, приведены в высшую степень боевой готовности", - отметил он.

"Несмотря на мнимую стабилизацию обстановки, в связи с предстоящей встречей Контактной группы в Минске, украинское военное преступное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о сохранении "режима прекращения огня" и предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины", - заявил Марочко.

При этом он заверил, что Народная милиция соблюдает "режим тишины" и придерживается достигнутых в Минске договоренностей.

"Наши действия направлены на решение конфликта на Донбассе мирным путем", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее