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Главная В украинские суды будут поданы первые иски о возврате имущества полякам опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 14:39 Новость: тема тэги гео

Подписав соглашение об ассоциации, Украина вступила в новые гармоничные отношения со странами Евросоюза. Например, с Польшей, которая теперь в полном праве требовать возвращения давнего долга. Потомки поляков, которые владели когда-то недвижимостью на нынешней территории Украины, уже подсчитали убытки от потери собственности и подготовили судебные иски. Вполне конкретные. Речь идет об имуществе в районе Луцка, в Тернополе, Киеве и Харькове. Это четыре "пробных шара", подготовленные юристами польского "Товарищества кресовян". Всего же собраны документы для 1600 исков.

Но и с первыми разобраться будет непросто. Наследники подсчитали убытки от потери имущества и недополученную прибыль от производства. К примеру, одно из имений в Ровенской области оценили почти в 70 тысяч долларов. Плюс стоимость двух жилых домов в Киеве и компенсация за использование медного рудника в Харьковской области – все вместе на полтора миллиона долларов. Возможную общую сумму всех потенциальных исков оценивают в 5 млрд. долларов. Такие суммы уже тянут на новый транш от МВФ.

При этом страстное желание реституции набирает в Польше обороты – с такими аппетитами могут и полстраны обратно потребовать. К тому же карта Польши со Львовом уже есть. В прошлом году за такой плакат, который, как сообщалось, висел даже в польском МИДе, консула Польши во Львове вызывали на серьезный разговор к мэру этого города. Карту после этого, может, и сняли. Но о том, что на ней изображено, вряд ли забыли.

Надо полагать, совсем не случайно после того, как в Польше угас майданный запал, поляки вспомнили о печальных страницах совместного с соседями прошлого. Стали громить могилы боевиков УПА, а украинцев, которые живут в Польше, называть "бандеровцами". В общем, скрепляющий антироссийский фактор ослаб, и разговор зашел о деньгах – а здесь как в поговорке: дружба дружбой, а табачок врозь.

Источник По сообщениям польских СМИ, в украинские суды в ближайшее время будут поданы первые четыре иска о возмещении ущерба полякам – потомкам владельцев недвижимости на территориях, ныне относящихся к Украине. Всего же собраны документы для 1600 исков.Подписав соглашение об ассоциации, Украина вступила в новые гармоничные отношения со странами Евросоюза. Например, с Польшей, которая теперь в полном праве требовать возвращения давнего долга. Потомки поляков, которые владели когда-то недвижимостью на нынешней территории Украины, уже подсчитали убытки от потери собственности и подготовили судебные иски. Вполне конкретные. Речь идет об имуществе в районе Луцка, в Тернополе, Киеве и Харькове. Это четыре "пробных шара", подготовленные юристами польского "Товарищества кресовян". Всего же собраны документы для 1600 исков.Но и с первыми разобраться будет непросто. Наследники подсчитали убытки от потери имущества и недополученную прибыль от производства. К примеру, одно из имений в Ровенской области оценили почти в 70 тысяч долларов. Плюс стоимость двух жилых домов в Киеве и компенсация за использование медного рудника в Харьковской области – все вместе на полтора миллиона долларов. Возможную общую сумму всех потенциальных исков оценивают в 5 млрд. долларов. Такие суммы уже тянут на новый транш от МВФ.При этом страстное желание реституции набирает в Польше обороты – с такими аппетитами могут и полстраны обратно потребовать. К тому же карта Польши со Львовом уже есть. В прошлом году за такой плакат, который, как сообщалось, висел даже в польском МИДе, консула Польши во Львове вызывали на серьезный разговор к мэру этого города. Карту после этого, может, и сняли. Но о том, что на ней изображено, вряд ли забыли.Надо полагать, совсем не случайно после того, как в Польше угас майданный запал, поляки вспомнили о печальных страницах совместного с соседями прошлого. Стали громить могилы боевиков УПА, а украинцев, которые живут в Польше, называть "бандеровцами". В общем, скрепляющий антироссийский фактор ослаб, и разговор зашел о деньгах – а здесь как в поговорке: дружба дружбой, а табачок врозь. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее