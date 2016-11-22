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Главная 75% украинцев считают, что евромайдан не достиг поставленных целей опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 14:42 Новость: тема тэги гео 75% украинцев считают, что Революции достоинства пока не достигла поставленных целей. Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar TNS Online Track. Противоположного мнения придерживаются 5% респондентов.

При этом люди старшего возраста чаще склонны думать, что майдан не достиг целей (82%), тогда как молодежь чаще уклонялась от ответа (26%). Те респонденты, которые считают, что майдан не достиг поставленных задач, связывают это с отсутствием весомых изменений в стране (28%), общим ухудшением ситуации (16%), ростом цен (10%), снижением уровня жизни (10%) и войной (7%).

Среди украинцев, которые придерживаются противоположной позиции, основным аргументом является ощутимость изменений в стране (63%). Что касается вероятности повторения майдана в ближайшее время, то мнения респондентов разделились почти поровну: 37% опрошенных считают повторение второго майдана вероятным, а 40% — маловероятным. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее