Главная

75% украинцев считают, что евромайдан не достиг поставленных целей

опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 14:42 Новость: тема тэги гео
zagruzhennoe_1_2
75% украинцев считают, что Революции достоинства пока не достигла поставленных целей. Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar TNS Online Track. Противоположного мнения придерживаются 5% респондентов.
При этом люди старшего возраста чаще склонны думать, что майдан не достиг целей (82%), тогда как молодежь чаще уклонялась от ответа (26%). Те респонденты, которые считают, что майдан не достиг поставленных задач, связывают это с отсутствием весомых изменений в стране (28%), общим ухудшением ситуации (16%), ростом цен (10%), снижением уровня жизни (10%) и войной (7%).
Среди украинцев, которые придерживаются противоположной позиции, основным аргументом является ощутимость изменений в стране (63%). Что касается вероятности повторения майдана в ближайшее время, то мнения респондентов разделились почти поровну: 37% опрошенных считают повторение второго майдана вероятным, а 40% — маловероятным.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"