Украинские оккупанты за минувшие сутки 519 раз обстреляла прифронтовую территорию Донецкой Народной Республики

Об этом во вторник, 22 ноября, на брифинге в Донецке рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. «Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские боевики 519 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил шесть артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 148 мин калибрами 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия», сказал Басурин.

Под огнем украинской армии оказались поселки Александровка, Трудовские, Старомихайловка на западной окраине Донецка. Были обстреляны из артиллерии Горловка и поселок Зайцево на северной окраине города, а также Ясиноватая с прилегающими селами Спартак и Васильевка. На южном направлении под обстрелом находились город Докучаевск, и села Ленинское и Саханка.

Под огнем ВСУ также оказался контрольно-пропускной пункт «Майорск» под Горловкой. Его украинские оккупанты обстреляли после восьми вечера 21 ноября из гранатометов. К счастью, людей в это время тем не было — обошлось без жертв.