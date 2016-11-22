На Украине оправдывают отказ МВФ выделять 1,3 млрд долларов тем, что Киеву деньги не нужны

На Украине на сегодня нет потребности в средствах следующего транша МВФ, но для инвесторов важен сам факт продолжения сотрудничества с Фондом. Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, оправдывая отказ МВФ выделять коррупционной Украине деньги.

«То, что миссия МВФ уже уехала из Украины и не готова говорить о следующем транше для Украины, объясняется „сюрпризом“, который возник в проекте бюджета на 2017 год перед его рассмотрением во втором чтении. Имею в виду новые социальные инициативы правительства, которые требуют серьезного пересмотра расходной части бюджета и, соответственно, обеспечение доходной части. А это ставит под сомнение выполнение главного финансового требования относительно государственного бюджета, а именно по предельному размеру дефицита на уровне не более 3% ВВП», — отметил пропагандист.

По его мнению, сейчас МВФ будет ждать окончательной версии бюджета на 2017 год, который Верховная Рада должна принять во втором чтении и в целом. «Это позволит понять, какой будет реальный дефицит бюджета, какие будут доходы и будут ли они реалистичны для исполнения этих новых социальных инициатив, которые возникли внезапно и не фигурировали в первичных расчетах бюджета», — пояснил Новак.

В то же время он оправдывает внешнеполитический провал власти тем, что якобы на Украине нет потребности в средствах следующего транша, который должен быть в размере 1,3 миллиардов долларов.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд отказал Украине в новом кредите.