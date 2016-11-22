На Прикарпатье экс-директора интерната подозревают в покушении на убийство

Правоохранители задержали бывшего директора Снятинского детского дома-интерната Леонида Шимчука по подозрению в покушении на умышленное убийство заместителя председателя Снятинского районного союза ветеранов Афганистана Дмитрия Сидлярчука.

Шимчуку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 УК (покушение на преступление) и по п. 5. ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Его задержали в соответствии с постановлением следственного судьи Ивано-Франковского городского суда.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается, но в ГУ Нацполиции в области сообщили, что в настоящее время собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность Шимчука к преступлению.

Напомним, 5 августа, около 14:00 произошел взрыв во дворе Дмитрия Сидлярчука, заместителя директора территориального центра социального обеспечения Снятинской РГА. 58-летний мужчина, возвращаясь домой, открыл на воротах калитку — тогда сдетонировало взрывное устройство (наступательная граната РГД-5). К счастью, Сидлярчук выжил, его с многочисленными травмами госпитализировали.

В покушении на убийство Сидлярчук обвинил тогдашнюю руководительницу департамента социальной политики ОГА Лесю Бурдяк.