Главная

На Прикарпатье экс-директора интерната подозревают в покушении на убийство

опубликовано vinodelov в Втр, 22/11/2016 - 15:44 Новость: тема тэги гео
тюрьма

Правоохранители задержали бывшего директора Снятинского детского дома-интерната Леонида Шимчука по подозрению в покушении на умышленное убийство заместителя председателя Снятинского районного союза ветеранов Афганистана Дмитрия Сидлярчука.

Шимчуку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 УК (покушение на преступление) и по п. 5. ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Его задержали в соответствии с постановлением следственного судьи Ивано-Франковского городского суда.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается, но в ГУ Нацполиции в области сообщили, что в настоящее время собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность Шимчука к преступлению.

Напомним, 5 августа, около 14:00 произошел взрыв во дворе Дмитрия Сидлярчука, заместителя директора территориального центра социального обеспечения Снятинской РГА. 58-летний мужчина, возвращаясь домой, открыл на воротах калитку — тогда сдетонировало взрывное устройство (наступательная граната РГД-5). К счастью, Сидлярчук выжил, его с многочисленными травмами госпитализировали.

В покушении на убийство Сидлярчук обвинил тогдашнюю руководительницу департамента социальной политики ОГА Лесю Бурдяк.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!