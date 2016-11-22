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Штабные генералы Минобороны Украины прячут от карателей на фронте бронированные «скорые»

опубликовано vinodelov в Втр, 22/11/2016 - 16:37 Новость: тема тэги гео
ВСУ скорая

Нельзя утверждать, что с начала «АТО» ситуация с обеспечением военных не изменилась. Солдатам действительно хватает одежды и пищи, однако на передовой до сих пор нет бронированных «скорых». Об этом рассказал волонтер Борис Пелех.

«Вопросы одежды или пищи, безусловно, важны. Но с этим легко могут помочь волонтеры. Зато пусть в Минообороны займутся хотя бы ситуацией с бронированными „скорыми“. Транспорта на передовой в целом не хватает», — отметил Пелех.

По словам волонтера, сейчас боевики ВСУ передвигаются на том, что получили от иностранных организаций. Однако бронированных автомобилей, которые выделили в Минобороны, на линии фронта он так и не заметил.

Зато военный эксперт Сергей Ковтун отметил, что эта проблема возникла из-за неправильно построенную системы распределения. Ведь львиная доля транспорта не поступает в роты или батальоны, а остается в штабах.

«Конечно, форма для военных важна, и говоря об обеспечении, одежда занимает практически последние позиции. Когда мы говорим о стандартах НАТО, в первую очередь следует понимать, что отрезок времени между тем, когда солдат получил ранение, и тем, когда ему оказали помощь, должно быть очень коротким. На первые позиции нужно выделять именно медицинское обеспечение военных», — отметил Сергей Ковтун.

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