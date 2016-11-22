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Африканская свиная чума продолжает «гулять» на Украине

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 17:02 Новость: тема тэги гео
swinki
Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Ровенской области Украины, сообщила во вторник государственная служба страны по вопросам безопасности пищевых продуктов. По данным ведомства, в воскресенье в частном подсобном хозяйстве в селе Черница была зарегистрирована гибель четырех свиней. По предварительной информации, в этом селе 262 двора и содержатся около 300 свиней.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве 21.11.2016 установлен диагноз на африканскую чуму свиней (АЧС)", — говорится в сообщении Госслужбы.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Недавно ведомство сообщило, что случай АЧС был зарегистрирован 17 ноября в Черкасской области. Также вспышка АЧС в середине ноября была зафиксирована в Одесской области — там погибли более сотни свиней.

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