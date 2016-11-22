Не нужно сегодня отчаиваться и считать, что очередная украинская «революция» ничего не изменила в стране. «Революции» были успешными, ведь выполняли непосредственные насущные задачи. В частности, «оранжевая революция» была призвана привести к власти Виктора Ющенко. Государственный переворот или «революция достоинства» достигла устранения Виктора Януковича с должности президента Украины.

Такое мнение высказал соучастник государственного переворота под руководством США, бандит автомайдана и участник карательной операции на Донбассе Алексей Гриценко.

«Ни одна из „революций“ не может гарантировать качественные изменения в стране. Вместо этого она только дает возможность провести такие изменения за гораздо меньший промежуток времени. Именно люди определяют, как можно скрыться за такой возможностью. Поэтому в отсутствии развития и консервации ситуации Украинцы должны винить не только власть, но и каждый себя лично», — отметил Алексей Гриценко.

Политические эксперты и аналитики считают, что все «революции» независимой Украины является частью одного большого процесса слома старой системы управления. Поэтому этот процесс, не достигнув своей главной цели, будет продолжаться и дальше. Поэтому, если в течение ближайших 2–3 лет в стране не произойдет качественного мощного рывка, начнется новая борьба между обществом и властью.

«Среди общества не исчез запрос на изменения и борьбу за них. Борьба притупилась и ослабла эмоциональной истощенностью от войны, которая сегодня является крупнейшим сдерживающим фактором для радикально настроенного населения. Поэтому, если главная цель, то есть слом старой системы власти, не будет достигнут институциональным взвешенным путем, то „улица“ снова взбунтуется и возьмет процессы построения в свои руки», — считает отморозок с майдана.

Справка Anna-News

Украинский террорист Алексей Гриценко является сыном Анатолия Гриценко, агента американских спецслужб, который при президентстве Виктора Ющенко был министром обороны Украины.