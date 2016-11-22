Украинский пропагандист рассказывает сказки украинцам о том, что после подорожания газа для предприятий, товары не подорожают

Повышение цен на газ для промышленных предприятий на 5%, запланированное с 1 декабря, непосредственного не повлияет на стоимость потребительских товаров на Украине — прежде всего потому, что покупательная способность населения остается крайне низкой. То есть промышленность не сможет существенно поднимать цены на потребительские товары.

Об этом заявил директор экономических программ Василий Юрчишин.

«Мы находимся в ситуации дальнейшего ожидания корректировки цен на энергоресурсы как для промышленности, так и для домохозяйств. Негативные ожидания пока, к сожалению, поддерживаются. Но непосредственного влияния в краткосрочной перспективе на цены потребительских товаров не произойдет или это влияние будет очень незначительным. Главный фактор здесь — низкая покупательная способность населения. Нет свободных ресурсов, львиную долю ресурсов съедают повышенные жилищно-коммунальные тарифы», — отметил пропагандист режима Порошенко-Гройсмана.

Также он добавил, что есть риски дальнейших ценовых дисбалансов, связанных с резким повышением минимальных зарплат (до 3200 грн). «Поднимать зарплаты нужно — этого никто не отрицает. Но такое резкое повышение социальных стандартов действительно может вызвать скачок цен. Мне кажется, инфляционный шок лежит, скорее, в этой плоскости, чем в плоскости повышения цен на газ для промышленности», — отметил Василий Юрчишин.

Он не исключает, что после повышения цен на газ у некоторых предприятий могут возникнуть трудности.

«Это может привести к сокращению в определенных отраслях. Но опять же мне кажется, все знают и понимают, что мы находимся в состоянии постоянного повышения стоимости энергоресурсов для всех субъектов хозяйственной деятельности на Украине. Поэтому я думаю, что зная об этом, некоторые предприятия внедряют определенные меры на опережение, а некоторые, конечно, или будут пытаться уменьшить свою энергозависимость, или вынуждены будут уйти с рынка. К сожалению, пока других альтернатив не видно», — отметил эксперт.

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» с 1 декабря 2016 повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,4% по сравнению с ноябрем 2016 — до 7 780,8 грн за тыс. куб. м с 7380 грн за тыс. куб. м.