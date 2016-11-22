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Новая атака на «Интер»

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 17:59 Новость: тема тэги гео
inter
Телеканал «Интер» стал излюбленной точкой приложения сил для национал-экстремистов. После празднования третьей годовщины майдана «неизвестные» в очередной раз попытались поджечь его офис, швырнув в здание бутылку с зажигательной смесью.

К счастью пожар удалось предупредить, так как пламя не успело разгореться, и было потушено сотрудниками офиса. Охранник вовремя заметил в камере наблюдения вспыхнувший огонь и двух убегавших мужчин, после чего поднял тревогу и были приняты меры к тушению возгорания.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое путём поджога». Причём это не единственное нападение, связанное с усилением активности нацистов в Киеве. Чуть ранее разбушевавшиеся нацики пытались разгромить офис оппозиционного политика Виктора Медведчука, и напали на здание Сбербанка России в Киеве.

Дела возбуждаются, а террористы гуляют на свободе.

Василий Семёнов

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