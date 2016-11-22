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Африканская чума свиней пришла и в Крым

опубликовано alex1943 в Втр, 22/11/2016 - 18:30 Новость: тема тэги гео
swinki
Глава госкомитета Крыма по ветеринарии Валерий Иванов сообщил во вторник о введении карантина в Ленинском районе Крыма из-за выявления случаев заболевания африканской чумы свиней (АЧС).

"Из-за вспышки вируса африканской чумы свиней в районе села Песочное Ленинского района объявлен карантин, угрожаемая зона – 5 километров", — сказал Иванов. По его словам, село Песочное находится неподалеку от Керченской трассы.

"Ветеринарная служба делает все, чтобы локализовать очаг, поэтому принято решение, с учетом необходимости сохранения продовольственной безопасности, о пятикилометровой зоне", — подчеркнул Иванов.

В тоже время, главный ветеринар республики подчеркнул, что вероятность возникновения новых очагов АЧС достаточно высока, но специалисты ведомства прикладывают все усилия, чтобы этого не допустить.

Вызывает опасение то, что Россия может "упустить" рынок Китая из-за чумы свиней. На сегодняшний день Китай разрешил ввоз мяса птицы из России в Китай, однако на ввоз говядины и свинины пока продолжает действовать запрет.

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