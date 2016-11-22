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Главная Блокада Донбасса: во время перехода КПП «Майорск» умерли две женщины опубликовано vinodelov в Втр, 22/11/2016 - 18:41 Новость: тема тэги гео Об этом на брифинге в Донецке во вторник, 22 ноября, сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Очередными жертвами киевской блокады Донбасса стали жительница Горловки Басманова Екатерина Федоровна и жительница Луганской области Солодкая Валентина Сергеевна. Кроме того представитель военного ведомства Республики сообщил о том, что украинские вояки с наступлением холодов занимают дома мирных жителей на временно оккупированных ВСУ территориях Донбасса. Дословно: «Жители населенного пункта Нелеповка массово подают жалобы на украинских силовиков, которые с наступлением холодов занимают их дома под предлогом временной необходимости». :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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