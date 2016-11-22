Памятники советским воинам времен Великой отечественной войны будут разрушены — стратегия украинских националистов

Об этом ярый украинский националист Дмитрий Корчинский заявил в интервью украинским журналистам.

После того, как на Украине будут уничтожены все памятники советским воинам-освободителям, националисты, по словам Корчинского, возьмутся и за польские мемориалы. В частности, на очереди к уничтожению мемориал «Львовским орлятам» на Лычаковском кладбище, где похоронены польские защитники Львова.

«Его, безусловно, нужно разрушить, этот памятник, но после того, как мы разрушим последний памятник советским освободителям, — подчеркнул Корчинский. — Памятников советским освободителям, советским палачам и убийцам еще очень много. Я думаю, что нужно расставлять приоритеты — сначала это, а потом уже дойдет очередь и до памятника «Львовским орлятам».

Кладбище защитников Львова — это воинское захоронение, составляющее часть Лычаковского кладбища, на котором похоронены польские защитники города, павшие во время польско-украинской войны (1918−1919) в боях против подразделений Западно-украинской народной республики.