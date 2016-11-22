Проясняется, зачем СБУ выкрало двух российских контрактников

Зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич считает, что незаконное задержание в Крыму двух российских военнослужащих и их вывоз на Украину санкционирован руководством Украины. Не исключено, что Киев затем предложит Москве обменять их на украинских диверсантов, Косвенное подтверждение этому предположению подтвердилось заявлением на брифинге главы СБУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Максима Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании.

"У нас есть все основания считать, что эта провокация была санкционирована высшими должностными лицами Украины. Не исключаю, что преследовалась вполне конкретная цель — обменять похищенных российских военных на украинских диверсантов, задержанных в Крыму", — сказал сенатор журналистам.

Во вторник суд Николаева вынес решение об аресте на два месяца с возможностью внесения залога российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, незаконно задержанных на границе с Крымом.

В то же время глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что задержанных на границе с Крымом российских военных в будущем могут обменять на украинских граждан.

"Теоретически все может быть (возможность обмена), но их судьбу будет сначала определять следователь… а потом уже, возможно, суд", — сказал Грицак на брифинге во вторник, отвечая на вопрос, могут ли задержанные российские военные быть обменены на граждан Украины.

Стоит обратить внимание на слово «возможно». Скорее всего, дело до суда не дойдёт, а после «следствия» последует предложение об обмене.