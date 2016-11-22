Партнеры















Мы в соцсетях

Главная На территории, подконтрольной Киеву, участились попытки вербовки граждан ЛНР спецслужбами Украины опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 20:20

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Житель ЛНР рассказал о том, как он был избит сотрудниками спецслужб Украины, при переходе через КПП Станица Луганская. Сотрудники СБУ требовали от него признание в принадлежности к вооруженным силам ЛНР и сведения о расположении подразделений ополчения и военных объектов на территории ЛНР, а также предлагали подписать бумагу о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

"При пересечении линии соприкосновения Александр с супругой был задержан бойцами ВСУ. Под видом проверки документов их завели в служебное помещение, где представители СБУ пытались завербовать Александра. Отказавшийся от данного предложения мужчина был избит", - говорится в сообщении.

"Били по частям тела, где не остаются синяки, чтобы нельзя было это доказать, чтоб побои нельзя было снять, - рассказал пострадавший. - Их интересовала различная информация по поводу объектов - военная техника, важные учреждения, то есть вся информация, которая не подается огласке".

Под угрозой расправы над супругой житель ЛНР был вынужден согласиться на условия сотрудников СБУ. Александру был присвоен позывной "Санек" и дано задание по сбору сведений военного характера, составляющих государственную тайну ЛНР.

"Я сразу же, как покинул территорию Украины и оказался в России, нашел номер телефона МГБ и сообщил, что со мной случилась такая ситуация и обратился за помощью", - отметил Александр. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее