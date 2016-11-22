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Главная Пресс-конференция об участии представителей ЛНР в первом Абхазском международном салоне образования опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 20:28

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Дети из ЛНР в рамках проекта "Патриот" с 28 декабря по 9 января отдохнут в международном патриотическом лагере в Абхазии. Об этом сегодня на пресс-конференции в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Республиканской организации профсоюза работников образования и науки, депутат Народного Совета Олег Коваль.

Он отметил, что договоренность о зимнем отдыхе детей Республики была достигнута в результате участия представителей ЛНР в первом Абхазском международном салоне образования.

"В ходе форума мы обсудили с абхазскими коллегами целый ряд масштабных образовательных и гуманитарных проектов. В частности, абхазская сторона пригласила наших детей бесплатно отдохнуть в патриотическом лагере в Очамчире с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года", – рассказал Коваль.

"Это международный проект детского оздоровительного отдыха "Патриот". Участвовать в нем будут дети от 12 до 15 лет из ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Приднестровья и Абхазии. Всего будут отдыхать 100 детей, 20 из них – из нашей Республики", – в свою очередь, сообщил председатель Республиканской организации профсоюза работников торговли Анатолий Соболев.

Он добавил, что проживать дети будут в комфортных условиях в недавно построенном интернате в Очамчире.

"Программой предусмотрено, что ребята посетят музеи, побывают в Новоафонском монастыре и пещерах, ботаническом саду, Сухумском обезьяньем питомнике, на озере Рица и даче Иосифа Сталина", – отметил Соболев.

Коваль подчеркнул, что "абхазская сторона нацелена на длительное и многогранное сотрудничество с ЛНР".

"Очень важно, что наши коллеги берут все затраты по зимнему отдыху детей на себя. Это лишь пилотный проект. Рассматривается вопрос и более длительного взаимодействия с абхазскими коллегами, варианты летнего отдыха наших детей", – добавил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее