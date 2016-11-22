Главная

Львовский облсовет отказал в выделении денег на памятные таблицы преступникам с майдана и «АТО»

опубликовано vinodelov в Втр, 22/11/2016 - 20:38 Новость: тема тэги гео
Львовский облсовет

Львовский облсовет не поддержал инициативу нацистов из партии «Свобода» о выделении средств на мемориальные доски военным преступникам из так называемой «АТО» и «героям небесной сотни».

Проект решения не набрал достаточного количества голосов. «За» проголосовали только 35 депутатов из необходимых 43.

Проектом решения предполагалось внести изменения в Комплексную программу социальной поддержки во Львовской области карателей «АТО», а также участников вооруженного государственного переворота в 2013–2014 годах.

В частности, предлагалось предусмотреть 190 тыс. грн на установку мемориальных досок для увековечения памяти львовских бандитов.

Как сообщила чиновник департамента социальной защиты Львовской ОГА Оксана Соболь, на Львовщине установлено 105 памятных досок погибшим карателям. Они установлены на средства общин, волонтеров, благотворителей.

Одни депутаты аргументировали, что принимать такие изменения и выделять средства на мемориальные таблицы уже поздно, а другие наоборот предлагали взяться за это предложение уже в бюджете 2017 года.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!