Двойная «крыша» по-украински: теперь не только полиции надо платить, но и «патриотам»

Именно так платят представители игорного бизнеса, который официально на Украине запрещен. Тем не менее, в стране майдана сегодня работают около 15 000 залов с игровыми автоматами. Об этом украинскому изданию «Страна. Uа» рассказал полковник полиции на условиях анонимности.

Прибыльность даже небольшого игрового зала составляет от 400 до 600 тыс грн в месяц. При этом, «крыша» в полиции покупается организаторами за символическую сумму — от 27 до 30 тысяч гривен в месяц. А вот «крыша» украинских «патриотов» стоит гораздо дороже: от 30 до 50 тысяч гривен в месяц с зала. Если не платить, то игровой зал сгорит от коктейля Молотова в ближайшую неделю, или взорвут… Сегодня все населенные пункты Украины негласно поделены между военизированными «патриотическими» организациями. Если игровой зал работает в зоне действия какой-либо из таких организаций, нужно платить, не торгуясь. Потому что игровой зал — нелегален. В полицию за беспредел «патриотов» не пожалуешься — себе дороже станет.

Исходя из оценочной численности игровых залов на Украине в 15 000 заведений, получается сумма от 4,5 до 6 миллиардов гривен «черной» прибыли. Сумма ежемесячных платежей за «крышу» полиции и «патриотам» — до 750 миллионов гривен ежемесячно. Очень выгодный бизнес, причем. Для всех его участников, кроме самих игроков, разумеется…