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Главная Сводка событий Новороссии за 22 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 21:01

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Около двух тысяч мин установлено в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, где ранее состоялся отвод сил. Об этом сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе миссии ОБСЕ. Возле села Катериновка зафиксировано приблизительно десяток мин по обе стороны асфальтированной дороги, ведущей к Золотому, возле которых отсутствовали знаки, предупреждающие о минной опасности. По данным миссии на железнодорожной станции города Золотое наблюдатели зафиксировали знак, предупреждающий о минной опасности.

В селе Ивановка миссия ОБСЕ зафиксировала танки и РСЗО "Град" и "Ураган" украинских силовиков вне зон, предназначенных для хранения отведенной техники и танков от линии соприкосновения.

Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе 13 артустановок и минометов. В районе Курдюмовки выявлено три САУ "Акация", в районе Авдеевки выявлено десять минометов.

Служба безопасности Украины заявила об обнаружении на территории Донбасса двух тайников с боеприпасами и пластидом. Тайники также обнародованы возле населенных пунктов Новгородское и Широкино, из них были изъяты противотанковый гранатомет и минометная мина.

Почти сто многоквартирных домов и 16 социальных объектов, поврежденных из-за обстрелов, восстановлено в ДНР за минувшую неделю, сообщили во вторник в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ ДНР. По данным ведомства, в рамках второго этапа восстановления отремонтировано 424 социальных объекта.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила в понедельник на брифинге, что вопрос открытия пункта пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией в районе населенного пункта Золотое планируют обсудить в среду участники контактной группы по Донбассу. По ее словам, в ЛНР расценивают заявления Киева по открытию КПП в Золотом в одностороннем порядке как "очередной пиар-ход". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее