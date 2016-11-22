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Владимир Путин на заседании «Форума действий» ОНФ

опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 21:09
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Прямая трансляция. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании "Форума действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"