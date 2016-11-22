Обыкновенный фашизм: украинский министр про «генетически нечистое» население Донбасса

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что население «юго-востока страны из-за недостаточной генетической чистоты не может воспринимать украинскую культуру».

«Ситуация, сложившаяся на востоке и юге — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные регионы», — подчеркнул украинский министр.

Он также привел в пример город Черкассы в центральной части Украины, который, по его словам, «наполовину завезенный». «Почему? Потому что боялись шевченковского (классика украинской литературы Тараса Шевченко — ред.) духа. Это была технология Советского Союза», — объяснил Нищук.

Малообразованному, зато одержимому ненавистью ко всему русскому министру культуры Украины неизвестно, что Донбасс — это исконно русская земля, которая была искусственно присоединена И. Сталиным к Украине в 1924 году. Еще лет 10 назад на Донбассе можно было встретить стариков, родившихся вначале прошлого века на донецкой земле, в метриках которых значилось слово «Россия». В голодные годы на предприятия Донбасса ехали переселенцы, как из России, так и из Украины. А если кого и «завозили», то жителей Западной Украины для так называемой «социализации». И это была политика Советской власти — сблизить таким образом восток и запад, политика, как оказалось, ошибочная…