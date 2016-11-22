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Украинские вояки получили дорогие и бракованные минометы «Молот» с прицелами 1938 года

опубликовано vinodelov в Втр, 22/11/2016 - 21:25 Новость: тема тэги гео
миномет

Об этом с возмущением пишет в социальной сети украинский волонтер Роман Доник. Он сообщает, что минометы украинского производства «Молот», которые поставляют воякам «АТО», бракованные.

Во всяком случае, половина минометов «Молот», которые получил 16-й мотопехотный полк по завышенной цене, в негодном состоянии. У них не работают механизмы вертикальной наводки, а ударно-спусковые механизмы покрыты ржавчиной. Также волонтер рассказал о других замеченных дефектах: отсутствии сальников, замерзшей воде в штоках, трещинках. Также он утверждает, что на минометах установлены прицелы 1938 года.

Доник намекает на то, что наверху хорошо наживаются на производстве «нового и современного» украинского оружия. Пользователи сети прокомментировали фото минометов, которые опубликован волонтер. Они отметили сварочные швы, которые уже успели лопнуть в новом и неиспользованном миномете. Покрашен он тоже абы как, поэтому появилась ржавчина. А что касается прицелов, так Украина их не производит, поэтому берет из старой техники. Такие вот чудо-минометы получаются.

Напомним: вокруг «ноу-хау» украинского оборонпрома — минометов «Молот», стоимостью по полмиллиона гривен каждый, скандал идет уже пару месяце. Эти минометы взрывались при первом выстреле, разваливались при установке, их «клинило», и даже депутаты Верховной рады, побывавшие с инспекций на испытательном полигоне, наотрез отказались стрелять из «Молота», когда им предложили это сделать. Депутаты предпочли другие минометы, а «Молот» просто одобрили…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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