Осудили волынянина, который хранил более 5000 боеприпасов

50-летний житель Ковеля Волынской области, который с марта 2014 по апрель 2016 выкопал в лесополосах и на полях Ковельского района целый арсенал оружия и хранил его в гаражном массиве на улице Театральной, а затем продавал как антиквариат, получил условный срок.

В двух гаражах при обыске правоохранители обнаружили 641 корпус гранат различных типов, в том числе с запалами, 13 минометных мин немецкого и советского производства, 16 артиллерийских и зенитных снарядов, 23 немецких универсальных гранаты «GewehrSprenggranate» и «GewehrPanzergranate», два корпуса гранат «фаустпатрон», авиационную бомбу, две противотанковые мины, два заряда для проведения подрывов «Sprengpatrone», 92 подрывника типа Ковешникова с запалами, 274 патрона различного калибра, две винтовки Мосина (образца 1891/1930 годов), а также 28,5 литра взрывчатых веществ. Кроме этого полиция изъяла штык-нож к карабину системы «Маузер», образца 1898/1935 годов. По крайней мере, такой арсенал значится в обвинении.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263, частью 2 статьи 263 УК Украины, и определил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно. Обвиняемый должен уплатить в доход государства 9 976,32 гривен за проведение четырех судебных экспертиз. Все вещественные доказательства, находящиеся на хранении в составе Главного управления Национальной полиции в Волынской области, должны быть уничтожены.