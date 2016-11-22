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Комиссия по вопросам наркополитики хочет легализовать употребление наркотиков

опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 21:50 Новость: тема тэги гео
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Запад продолжает развивать политику, ведущую к постепенной деградации собственного общества. После массового помешательства в США и странах ЕС на популяризации нетрадиционной сексуальной ориентации, возникла ещё одна замечательная идея – на этот раз о полной легализации употребления наркотиков. Глобальная комиссия по вопросам наркополитики, в которую входят бывшие мировые лидеры, призвала легализировать употребление наркотиков по всему миру.
По мнению членов организации, запрет на продажу наркотиков никак не влияет на уровень их потребления. И главное, подобные запреты являются прямыми нарушениями прав человека и "подрывают основы отношений между индивидом и государством".
"Запрет на наркотики не оказал практически никакого воздействия на уровень их употребления в мире – за период с 2006 по 2013 годы число потребителей наркотиков возросло почти на 20%, до 246 миллионов человек. Они опасны, потому что прогибиционизм способствует массовому лишению свободы, применению наказаний, противоречащих международному законодательству, распространению инфекционных заболеваний, нарушению прав человека в отношении тех, кто принимает или поставляет наркотики", - сообщается в докладе организации.
Также отмечается, что пока употребление наркотиков считается злом, они будут оставаться в руках мафии и преступников.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"