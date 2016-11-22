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После запрета в Украине российских платежных систем, американская MoneyGram подняла тарифы в два раза

опубликовано Nvb2003 в Втр, 22/11/2016 - 22:00 Новость: тема тэги гео
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После запрета в Украине российских платежных систем, в связи с ужесточением антироссийских санкций, американская платежная система MoneyGram c 23 ноября сообщила, что она поднимает тарифы для перечислений в долларах и евро из Украины в РФ в два раза.
С завтрашнего дня за перевод до $125 с человека будут уже брать $2,5, а свыше этой суммы — 2% перечисления. Аналогичные тарифы – и для евро. Пересмотр тарифов коснулся исключительно российского направления, и никакого другого.
Еще сегодня в MoneyGram отталкиваются при тарификации от другой суммы — $250: к переводам менее этой суммы применяется комиссия в $2,5, а свыше — 1%.
Напомним, что после ужесточения антироссийских санкций, Нацбанк с 19 октября текущего года запретил в Украине работу российских платежных систем: "Золотая Корона", "Юнистрим", "Колибри", "Лидер", Anelik. Они держали самые низкие тарифы на перевод в РФ и обратно (по мгновенным денежным переводам — без открытия счета) — 0,5-1% суммы, и вынуждали конкурентов работать по невысоким ценникам.
На текущий момент на рынке мгновенных денежных переводов (без открытия счета) осталось только две крупные международных платежных системы — MoneyGram и Western Union. Последняя пока не заявляла о пересмотре тарифом и держит свои расценки в рамках 0,5-2% суммы.
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корреспондент "Анна-ньюз"