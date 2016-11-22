Взрыв «неизвестного предмета» на Днепропетровщине и его жертва

Мужчина с серьезными осколочными ранениями головы, груди, верхних и нижних конечностей, проникающими ранениями живота был доставлен в больницу после взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области.

Взрыв произошел у села Степное Павлоградского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. «По словам потерпевшего стало известно, что он наступил на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полицейские, а также бригада взрывотехников, проверяя, нет ли других взрывных устройств на участке. Пока не удалось выяснить, какое именно взрывное устройство привело к столь печальным последствиям, ведь Днепропетровщина не является «зоной АТО», где подрывы мирных жителей на растяжках и минах происходят довольно часто.

Впрочем, взрывы и выстрелы гремят сейчас по всей Украине ежедневно, поскольку оружие и боеприпасы из «АТО» растекаются по стране майдана практически бесконтрольно. На днях в Киеве задержали пьяного мужчину, который бросил гранату у дома на Большой Житомирской только из любопытства: хотел посмотреть, взорвется ли она…