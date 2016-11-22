Дональд Трамп, вступающий в должность президента США 20 января 2017 года, обнародовал свои планы. В первые 100 дней работы будет реализовываться программа под условным названием: "Американская экономика - прежде всего, благосостояние и рабочие места для американцев". Сразу после инаугурации предполагается запуск процедуры по выходу США из международного соглашения "Транстихоокеанского партнерства" (детища американских демократов). Трамп считает, что реализация этого договора грозит его стране катастрофой. Вместо этого новый американский президент предлагает перейти к практике заключения "честных двухсторонних соглашений".

Целью новой американской администрации будет возвращение промышленности и рабочих мест на территорию Соединенных Штатов Америки. Трамп намерен отменить законодательные ограничения в энергетике (в том числе, угольной промышленности), чтобы стимулировать развитие данного сектора американской экономики. В сфере национальной безопасности недавно избранный американский президент отдаст приказ Министерству обороны разработать "детальный план по защите ключевой инфраструктуры США" от кибератак и «любых иных форм нападения».

Кроме того, "дядюшка Трамп" намерен приступить к "осушению коррупционного болота". Государственным служащим будет разрешено устраиваться в частные компании на лоббистские должности не ранее, чем через пять лет после своего увольнения со службы. Министерству труда будет дано указание "выявить все нарушения визовых программ, которые ущемляют американскую рабочую силу". С 20 января 2017 года Дональд Трамп станет президентом США и попытается "снова сделать Америку великой" через стимулирование своей промышленности и своего среднего класса.

План вполне понятен. Этому плану россияне могут только позавидовать. Трамп попытается наполнить США "реальной промышленностью", потому что "виртуальная экономика" либералов не работает. Это, пожалуй, последняя попытка сократить американский государственный долг чисто экономическими методами. Это также попытка переиграть Китай на чисто экономическом поле. Интересно, российское руководство, которое уже 25 лет учится у запада виртуальной экономике "ссудного процента" что-либо попытается (хотя бы по привычке) позаимствовать из арсенала Дональда Трампа? Для того, чтобы смягчить зависимость страны от сырьевой модели. Если конечно в России имеется такая "дерзкая программа". Не на уровне обычных деклараций по телевизору, а на уровне реальных действий.