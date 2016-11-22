Украли ли деньги волыняне, строя фортификационные сооружения для ВСУ, спросят у прокуратуры

До сих пор так и не известно, было ли ошибкой заявление Нацполиции о хищении бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на Донбассе. Поэтому прокуратуру просят проинформировать об этом деле.

Об этом стало известно во время брифинга представителей Консультативного совета при прокуратуре Волынской области.

Напомним, военная прокуратура начала расследовать присвоение 7 миллионов гривен при строительстве фортификационных сооружений на оккупированной территории Донецкой Народной Республики. Согласно сообщению, к хищению причастны должностные лица Волынской ОГА, которые подписали «фиктивные» сметы.

Однако все участники тех работ убеждают, что в Волновахском и Тельмановском районах они не работали, а возводили объекты в секторе «М» — на Мариупольском направлении. Подрядчики, которые строили фортификационные сооружения на Донбассе, утверждают, что заявление Нацполиции — ошибка. А все причастные должностные лица уверяют, что работы проводились согласно всем документам и говорить о кражах бюджетных средств нет оснований.

Как пояснил председатель Консультативного совета при прокуратуре Волынской области Григорий Остров, прошло уже немало времени после того, как дело получило огласку, но ни результатов расследования, ни опровержения информации так никто и не обнародовал. В свою очередь, убеждает он, источники в правоохранительных органах уверяют, что злоупотребление таки были. Поэтому консультативный совет обратился в прокуратуру области.

К слову, в прошлом месяце стало известно, что деньги за строительство оборонительных сооружений до сих пор не вернули подрядчикам. В частности, в 2015 году Волынская ОГА наняла фирму «Жилстрой-2» подрядчиком в строительстве оборонительных сооружений на Донбассе. То, чтобы своих работников в даль не отправлять — нашли еще одну контору, которая согласилась строить деревянный забор на месте.

Второй по счету подрядчик не успевал с работами, поэтому нанял третьего субподрядчика с Донбасса. Сейчас последние судятся с луцкой фирмой за невыплату долгов. Исполнители работ подали иск в хозяйственный суд, но после летней неустойки требуют, чтобы им дополнительно выплатили еще и пеню с штрафом — всего около одного миллиона гривен.