О борьбе холодильника и телевизора

С июля 2017 года стоимость коммунальных услуг для жителей Российской Федерации вырастет. Об этом распорядился глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Рост тарифов в разных регионах будет разным. Для жителей Москвы, например, на 7%, Санкт-Петербурга, Камчатки и Якутии - на 6%. В Дагестане и Северной Осетии на 3,3% и 2,5% соответственно. СМИ отмечают, что тарифы ЖКХ с 1 июля 2016 года уже выросли по всей стране. Как в указанном выше случае, в авангарде были "две столицы" - Москва и Санкт-Петербург, где цены увеличились на 6,5%. Таким образом, если сведения верные, годовое повышение цен на услуги ЖКХ в двух крупнейших мегаполисах составит 12-13%.

Ничего иного правительство Дмитрия Медведева, похоже, сделать не может или просто не умеет. Советник президента РФ Сергей Глазьев недавно сравнил состояние российской экономики с инфарктом миокарда. Он указал на продолжающийся инфляционный шок, как последствие сильной девальвации национальной валюты. Глазьев также обращает внимание, что показатели ослабления российской валюты на фоне других стран являются рекордными.

Даже в Турции, где на границе с Сирией идет непрерывная война и была недавно осуществлена попытка военно-политического переворота, общие показатели девальвации национальной валюты вдвое меньше, чем в России. Экономист считает, что когда ЦБ РФ поднял ставки, автоматически «стал глохнуть экономический рост». К этому добавилась "инфляционная ловушка". По данным 2015 года ВВП России снизился на 3,7% при росте инфляции на 12,9%.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очевидно поспешил заверить либеральную "экономическую общественность", что в данном случае Сергей Глазьев выражает свое личное мнение, которое не разделяют ни в Кремле, ни в "сообществе ведущих экономистов".

Таким образом, правительство Дмитрия Медведева, руководство Центрального банка, а также им сочувствующие продолжают упорную борьбу "телевизора против холодильника". Вся надежда здесь, по-видимому, лишь на биржевые курсы. Ситуация развивается по известному сценарию: цены растут, реальные доходы населения падают. Однако, российские избиратели в сентябре 2016 года проголосовали в своем подавляющем большинстве именно за такую политику. Поэтому они имеют сейчас то, чего желали.