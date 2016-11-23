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Переход к стратегической обороне

опубликовано Артем Смолов в Ср, 23/11/2016 - 00:02 Статья: тема тэги гео
Саудовской Аравии
Известный специалист по проблемам Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что Саудовская Аравия с избранием нового президента США рискует лишиться значительной американской поддержки. Дональд Трамп не замечен в симпатиях к Ирану, однако и монархиям Персидского залива он ничем не обязан. В этой ситуации Саудовское королевство увеличивает свои системные риски. Кроме затрат на войну в Сирии и Йемене королевский двор СА сумел поссориться и с руководством Египта, которое теперь больше ориентируется на Объединенные Арабские Эмираты.

Эксперты отмечают, что в качестве безусловного фаворита американских выборов для саудитов была Хиллари Клинтон. Однако, только ленивый не писал о финансовых траншах на проведение предвыборной кампании через благотворительный фонд Клинтонов. Так что победа Дональда Трампа вызвала в саудовской верхушке полушоковое состояние, ведь его выставляли в местных СМИ в качестве «ярого исламофоба». Саудовские торговые сети избавились от книг Трампа еще в декабре 2015 года. Затем, после выборов, конечно, последовали поздравительные телеграммы.

Очень волнуются в Саудовской Аравии относительно будущей американской политики в Йемене и Сирии. Особенно, если действительно Вашингтон пойдет на сближение с Москвой. Между тем, Саудовская Аравия пытается использовать Украину. Павлоградский химический завод получил от Эр-Рияда около 40 миллионов долларов на доработку комплекса «Гром-2», который способен доставлять ракеты типа "земля - земля" на 300 - 500 км, при этом по уверениям украинской стороны, ракеты способны преодолевать ПВО на основе российских комплексов С-300. Таким образом, Эр-Рияд теперь пытается опираться на собственные силы, однако без поддержки США и Израиля этих сил уже явно не хватает. Единственной "обнадеживающей темой" может быть сотрудничество Саудовской Аравии, США и Израиля против Ирана.

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