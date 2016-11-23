Экономическая стратегия как политика

Недавно бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что сегодня Российская Федерация имеет те же риски, что и СССР в конце 80-х годов прошлого века. Экономист считает, что регионализация и децентрализация страны сейчас реальна, а Советский Союз распался из-за слабой экономики, а не из-за слабой (плохо оснащенной) армии. Избыточное производство вооружений, по мнению Кудрина, и привело страну к развалу. Поэтому заказы армии не должны играть в экономике России определяющую роль.

Алексей Кудрин заметил, что Владимир Путин поручил ему разработать программу для нового президентского срока. Известный российский экономист Валентин Катасонов полагает, что господин Кудрин несколько недооценивает степень текущего дисбаланса между реальными военно-политическими вызовами для РФ и их экономическим обеспечением.

Российская либеральная экономика настолько слаба, что не способна в полном объеме решать задачи укрепления военной безопасности. Борьба против ИГИЛ в Сирии (организация запрещена в России) идет на "экономическом пределе". За 25 лет так называемой рыночной экономики, российские либералы так и не смогли ничего создать, а вся их экономическая стратегия скорее напоминает "экономическое мародерство". То, чем занималась "команда Гайдара" вообще подпадает под представления об уголовной ответственности. Речь идет не только о некоторых моментах приватизации, но и о вывозе золотого запаса за границу.

Экономика Советского Союза слабела не из-за модели, а из-за людей, которые реализовывали экономическую повестку. С моментом прихода к власти Михаила Горбачева наверху началось активное разложение "человеческого материала". Причина крушения СССР кроется не в экономической, а в нравственной плоскости. Сейчас Москва, действительно, плохо контролирует экономическую ситуацию в некоторых регионах, пытаясь увеличить их налоговое бремя. Валентин Катасонов склоняется к мысли, что арест Алексея Улюкаева больше похож на политическое шоу, чем на реальное изменение экономических подходов российского руководства.