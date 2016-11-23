Национальные и антинациональные проекты

По аналогии с национальными проектами, некоторые проекты в России можно назвать условно антинациональными. К такому типу по впечатлениям знакомых с темой можно отнести реорганизацию преподавания русского языка в средней школе. Некоторые жалуются, что после реорганизации преподавания чтения, у детей появились проблемы с учебой и по другим предметам. Все дело в торможении развития понятийного мышления. Люди, в начальных классах упустив важные моменты, в дальнейшем сталкиваются с трудностями при осмыслении прочитанного.

Специалисты уверены, что реформы, которые якобы были направлены на улучшение образования, не только не принесли провозглашавшихся результатов, но напротив, способствуют разрушению качества российского образования "быстро и целенаправленно". Что же предлагается делать, в том случае, когда ученики начинают не успевать усваивать требуемые знания? Снижать требования(!). Напомним, что советское классическое образование считалось когда-то одним из лучших в мире. Однако на это уже не слишком обращается внимание.

Похожие процессы наблюдается и в других странах. В частности, масштабная реформа образования планируется в Польше и по этому поводу польские общественные организации уже проводят демонстрации. Очевидно, что изменения в образовательных подходах в разных странах далеко не случайны. Это так называемый процесс глобализации, который должен разделить людей на вечных "умных" и вечных "глупых". Вероятно потому, что чем человек примитивнее, тем легче он управляется. Общество "равных возможностей" предполагает разделение на исполнителей и «носителей научной власти». Повторяя западные образовательные методики, Россия унизительно следует в чисто западном управленческом тренде.

Древнеримский политик-философ Сенека считал, что не многих удерживает рабство, большинство за свое рабство держатся. При этом худший вид рабства - рабство добровольное. Возвращаясь к образованию (и другим реальным национальным проектам), можно отметить еще одно наблюдение древнеримского поклонника стоической философии. Сенека полагал, что прирост медлителен, а ущерб тороплив. Тем, кто занимается в России национальными проектами по долгу службы, может быть интересно еще одно наблюдение. Высокопоставленный римлянин был уверен, что богатство человека состоит не в деньгах, а во времени. Поэтому время (как не возобновляемую ценность) он предлагал тратить осмотрительно.

Все это к тому, что в России есть проекты национальные и антинациональные. Очень плохо, когда первые идут лишь по телевизору. Еще хуже, когда вторые полностью перекрывают первые.