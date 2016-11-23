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Главная В результате авиаудара западной коалиции, в окрестностях Мосула, погибли по меньшей мере 15 человек опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 12:19 Новость: тема тэги гео В результате авиаудара западной коалиции, во главе с США, в окрестностях иракского города Мосул, погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, десятки раненных. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира". Напомним, операция по освобождению города от боевиков ИГИЛ длится уже второй месяц, однако заметных результатов все нет. Страдают, в первую очередь, мирные жители. Более 70 тысяч жителей, по данным ООН, стали беженцами. Те, что остались - в смертельной опасности. С одной стороны - боевики запрещенной ИГИЛ, с другой - авиация Ирака и коалиции, которая бьет по жилым кварталам. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее