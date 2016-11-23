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Украинские террористы обстреляли село Васильевка. Поврежден жилой дом

опубликовано alex1943 в Ср, 23/11/2016 - 12:25 Новость: тема тэги гео
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В результате ночного обстрела украинскими националистами окраин Ясиноватой, в селе Васильевка поврежден жилой дом. Эту новость сообщил и.о. главы городской администрации Олег Моргун.

«Накануне в 22.10 украинские силовики обстреляли село Васильевку, предварительно стреляли из минометов, прямым попаданием полностью разрушена кровля дома по улице Центральная, 8. В 22.13 был еще один прилет возле дома номер 10 по той же улице, он не поврежден», — рассказал собеседник.

Моргун добавил, что информации о пострадавших среди мирного населения нет. На данный момент представители администрации выехали на места обстрелов для инспекции повреждений.

Накануне вечером обстрелам тяжелой артиллерией подверглись село Коминтерново Новоазовского района,села Саханка и Ленинское на юге ДНР, поселок Александровка на западе Донецка, территория промзоны под Ясиноватой,

«Около 20:00 украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 мм по селу Коминтерново на юге страны», — сообщил представитель военного ведомства.
По данным источника, наряду с тяжелым вооружением ВСУ использовали также минометы калибра 82 и 120 мм.

За предыдущие сутки украинские нацисты 519 раз нарушили режим прекращения огня, доложило о ситуации оперативное командование ДНР.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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