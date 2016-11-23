Трамп поставит во главе Пентагона "Бешеного пса"

Дональд Трамп предложил 66-летнему отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису пост главы Пентагона. Его называют «ярым противником Путина и другом Украины». Военный по прозвищу «Бешеный пес» считает Россию «хищным» государством и убежден, что «в Крыму и на Украине идет война». Чем опасно его назначение на должность главы Пентагона?

Сергей Ермаков, заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ: "Во-первых, могу сказать, что от одного человека зависит многое, но не все, то есть, не он будет определять политику. Просто это говорит о том, что какая-то непонятная эйфория, которая была у части наших политологов, что приход Трампа значит, что это чуть ли не дружба России с США - этого не будет. Будет просто более серьезный разговор, о чем и говорил Трамп. То есть, Трамп, в принципе, заявлял, что он очень уважительно относится к нашему президенту, к Путину, но это ни в коей мере не означает, что он будет идти на уступки. И те советники, те ключевые посты, которые сейчас Трамп распределяет, они как раз и говорят о том, что это люди, которые в разной степени плохо или хорошо относятся к России, но они достаточно хорошо осведомлены о России, они всерьез относятся к нашей стране. То есть, там нет шапкозакидательских отношений с их стороны, но, с другой стороны, и нет желания идти на какие-то компромиссы ради компромиссов».