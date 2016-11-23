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Главная Европарламент поддержал резолюцию о создании европейского оборонного союза опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 12:54 Новость: тема тэги гео Европарламент поддержал резолюцию о создании европейского оборонного союза. Страны ЕС должны активизировать свои усилия по обеспечению безопасности и сотрудничества в сфере обороны, что должно привести к созданию общего оборонного союза, говорится в резолюции Европарламента. За резолюцию проголосовали 369 евродепутатов, 255 были против, 70 воздержались.

"Ситуация в сфере безопасности в Европе и вокруг нее значительно ухудшилась в последние годы, в связи с такими проблемами, как терроризм, гибридные угрозы или кибер и энергетическая нестабильность, которые ни одна страна не в состоянии решить самостоятельно", - говорится в резолюции.

Документ имеет целью увеличить расходы ЕС на военные миссии и расширения общего арсенала техники, в частности вертолетов.

В резолюции отмечается необходимость углубления сотрудничества между войсками стран-членов ЕС. Евродепутаты призывают к назначению 2% ВВП на расходы, связанные с вопросами обороны.

Также парламент предложил создать оперативное командование ЕС, задачей которого было бы планирование и координация совместных действий в кризисных ситуациях.

Однако решение парламента не имеет обязывающей силы для стран-членов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее