Главная

Руководство Украины заставляет ВСУ обстреливать НР и ДНР с целью недопущения окончания боевых действий в Донбассе

опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 13:07 Новость: тема тэги гео
i

Руководство Украины, пришедшее к власти в ходе "майданного" госпереворота, заставляет киевских силовиков совершать провокационные обстрелы территорий ЛНР и ДНР с целью недопущения окончания боевых действий в Донбассе. Об этом заявил экс-помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов.
Так он прокомментировал непрекращающиеся обстрелы прифронтовых территорий ДНР и ЛНР, включая окраины Луганска.
"Мир не выгоден украинской власти. Единственное, за счёт чего она держится, это война. Во время войны всех недовольных можно записывать в "агенты врага", что она и делает", - пояснил Селиванов.
"Украинская власть – террористы, в заложниках у которых вся страна. После государственного переворота граждане Украины получили только разорение и падение уровня жизни. Они ненавидят власть и за ухудшение социальных стандартов, и за вакханалию нацизма, и за войну. В Донбассе мирные люди гибнут под обстрелами ВСУ почти ежедневно, и практически в каждом втором репортаже, украинские силовики проговариваются, что не собираются прекращать обстрелы", - отметил ополченец.
"Множество граждан сохранили на Украине здравый рассудок. Но всех этих людей от восстания удерживают репрессии спецслужб и война. Поэтому, боевые действия будут продолжаться, пока у власти на Украине "майданная хунта", - уверен бывший сотрудник Минобороны Украины.
Источник

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"