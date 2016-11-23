Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Руководство Украины заставляет ВСУ обстреливать НР и ДНР с целью недопущения окончания боевых действий в Донбассе опубликовано Nvb2003 в Ср, 23/11/2016 - 13:07 Новость: тема тэги гео Руководство Украины, пришедшее к власти в ходе "майданного" госпереворота, заставляет киевских силовиков совершать провокационные обстрелы территорий ЛНР и ДНР с целью недопущения окончания боевых действий в Донбассе. Об этом заявил экс-помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов.

Так он прокомментировал непрекращающиеся обстрелы прифронтовых территорий ДНР и ЛНР, включая окраины Луганска.

"Мир не выгоден украинской власти. Единственное, за счёт чего она держится, это война. Во время войны всех недовольных можно записывать в "агенты врага", что она и делает", - пояснил Селиванов.

"Украинская власть – террористы, в заложниках у которых вся страна. После государственного переворота граждане Украины получили только разорение и падение уровня жизни. Они ненавидят власть и за ухудшение социальных стандартов, и за вакханалию нацизма, и за войну. В Донбассе мирные люди гибнут под обстрелами ВСУ почти ежедневно, и практически в каждом втором репортаже, украинские силовики проговариваются, что не собираются прекращать обстрелы", - отметил ополченец.

"Множество граждан сохранили на Украине здравый рассудок. Но всех этих людей от восстания удерживают репрессии спецслужб и война. Поэтому, боевые действия будут продолжаться, пока у власти на Украине "майданная хунта", - уверен бывший сотрудник Минобороны Украины.

Источник :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее