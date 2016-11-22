215 лет В.И. Далю

Митинг, посвященный 215-й годовщине со дня рождения выдающегося писателя Владимира Даля, прошел сегодня в столице Республики. Представители власти ЛНР, активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", молодежь и творческая интеллигенция возложили цветы к памятнику Казаку Луганскому, расположенному перед городской водолечебницей.

"Даль был многогранным человеком, казалось, невозможно сделать за жизнь то, что он сделал. Владимир Иванович Даль здесь родился, здесь вырос, здесь обрел любовь к родному краю, к родному городу, и эту любовь он пронес через всю свою жизнь, взяв литературный псевдоним Казак Луганский", - напомнил заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов.

"Он всегда говорил и следовал принципу: я пойду на нож за правду, за Отечество. И этим он доказал, что такое настоящий луганский характер. Мы являемся наследниками его заветов и его жизни", - отметил Черноусов.

Глава столичной администрации Манолис Пилавов подчеркнул, что Даль "как никто прославил землю, дал возможность всему миру узнать, о том, что есть такой город, как Луганск".

"Спустя 215 лет мы также дорого чтим память об этом человеке, потому что благодаря ему мы сегодня воспитываем наших детей в духе патриотизма, потому что события последних дней показали, насколько важно воспитывать наших детей и самим воспитываться в духе патриотизма", - отметил мэр.

"Мы сегодня, читая его произведения, восхищаемся тем, насколько он был одарен. И современники отметили заслуги Владимира Ивановича Даля тем, что создали литературный музей, посвященный ему, назвали улицу в честь его имени, сегодня университет носит его имя", - констатировал Пилавов.

Сопредседатель Союза писателей РФ Сергей Катькало добавил, что память о Дале чтят в этот день во многих городах России.

Владимир Иванович Даль (1801 — 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне — Луганск) 10 ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.

В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, после чего служил на флоте, но после нескольких лет решил избрать другой путь – начал изучать медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет).

В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал в военно-сухопутном госпитале Петербурга в качестве ординатора. За время своей медицинской практики, в том числе военной, Даль написал несколько статей, набросков.

Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским и другими. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.

Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук.

Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.

С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией.

Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.