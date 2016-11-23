Украина пообещала Пакистану модернизировать его танки

Украина подписала меморандум о сотрудничестве по модернизации и предоставлении технического обслуживания для танкового парка Пакистана, предварительная стоимость услуг составит более 600 млн. долларов США. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства обороны Украины. Это намерение о сотрудничестве было согласованно во время визита делегации министерства обороны Украины в Пакистан.На состоявшейся вчера встрече министра обороны Украины Степана Полторака и президента Республики Пакистан Мамнуна Хусейна, обсуждались вопросы возможной торговли боеприпасами между странами. Также президент Пакистана предложил создание общих предприятий в военно-промышленной сфере. В частности, Пакистан интересует сотрудничество в области кораблестроительства (стоит вспомнить плачевное положение ВМФ Украины) и развития информационных технологий.

Также во время встречи речь шла о совместном производстве танков и противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, в 2011 году Украина подписала контракт стоимостью $250 млн. на поставку в Таиланд 49 танков "Оплот". Несмотря на то, что обязательства по контракту должны были быть выполнены украинской стороной до конца 2014 г., к настоящему времени поставки выполнены лишь на 50%.

Вспомним и подписанный Украиной в 2009 году контракт на модернизацию 105 самолетов военных Ан-32 для Индии. Согласно заключенному договору на $400 миллионов, украинская сторона должна была отремонтировать и модернизировать на своей территории 40 транспортных самолетов Ан-32. Однако в итоге Индии были возвращены только 35 самолетов. Пять самолетов из 40 отправленных на Украину Индией для модернизации просто пропали без вести.

Так что Пакистану можно только посочувствовать и пожелать удачи в увлекательной игре в украинскую рулетку.