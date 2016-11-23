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В селе Выдричка Раховского района 23 ноября получил ранение полицейский

опубликовано alex1943 в Ср, 23/11/2016 - 13:50 Новость: тема тэги гео
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Преступления с оружием теперь для Украины норма даже в селах. Пресс-служба полиции Закарпатской области сообщила, что вчера ночью в селе Выдричка Раховского района при задержании пьяного вооруженного преступника получил пулевое ранение в руку из автомата оперуполномоченный криминальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Полиция Рахова отреагировала на сигнал от жителей села. Из сообщения стало известно, что по улицам Выдрички разгуливает пьяный с автоматом калашникова. В результате задержания злоумышленника, которым оказался ранее судимый 53-летний местный житель, известный по прозвищу Монах и был ранен в руку 23-летний оперативник уголовной полиции. Также выстрелами был поврежден автомобиль, на котором приехали правоохранители.

В феврале этого года Монаха (кличку, скорее всего, получил во время пребывания в зоне так называемой АТО) уже задерживала полиция с автоматом производства, за что он был осужден на 3 года условно.

"Экспертиза показала в крови задержанного 2 промилле алкоголя. Изъято орудие совершения преступления - автомат Калашникова калибра 7,62 мм. и десяток стреляных гильз. Также в доме подозреваемого полиция нашла трость со встроенным 30-сантиметровым лезвием", - уточнили в полиции.

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